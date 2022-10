Governo | Letta | unica novità è donna premier | un fatto storico

Agenzia ANSA

"Dopo aver ascoltato lista, nomi e denominazioni delMeloni dico ancora più convintamente opposizione, opposizione, opposizione. L'unica novità è ...in un tweet il segretario del Pd EnricoLeggi Anchedopo l'incontro con Mattarella: 'Campo largo Serve una maggiore convergenza per mettere in difficoltà il' Una citazione di merito va sicuramente a Giorgia Meloni che da ... Governo, Letta: "Serve percorso per maggiore convergenza opposizioni" - Italia Giorgia Meloni ha ricevuto dal presidente Mattarella l’incarico di formare il nuovo governo, ma per i bookmaker la sua permanenza a Palazzo Chigi ha già la data di scadenza: secondo Oddsdealer ...Il nuovo ministro dell’Economia ha un ottimo rapporto con Draghi, molto meno con il segretario del suo partito ...