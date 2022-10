Governo | Letta | “Opposizione ferma e rigorosa su lavoro | diritti e ambiente”

(Di venerdì 21 ottobre 2022) ROMA – “Abbiamo espresso al presidente della Repubblica la nostra grande preoccupazione per la fatica che famiglie, imprese e cittadini stanno oggi vivendo sul terreno dell’inflazione e del costo dell’energia”. Lo ha detto il segretario del Pd, Enrico, al termine della consultazione del gruppo Dem al Quirinale. “La nostra sarà un’a una maggioranza uscita vincitrice in queste elezioni ma non maggioranza assoluta nel paese. Noi saremosu temi quali. Sono i punti sui quali saremo vigili. Non accetteremo né arretramenti né ambiguità su alcuni punti”. L'articolo L'Opinionista.

Agenzia ANSA

...l'invasione russa una risposta alla provocazione ucraina per portare persone per bene aldi ... Non cita Tajani il segretario del Pd, Enrico, ma racconta di aver espresso a Mattarella "......governi Completamente dimenticata invece la politica energetica durante i governi Monti -- ...l'avvio alla stagione delle fonti rinnovabili in Italia è stato varato da un ministro deldi ... Governo, Letta: "Serve percorso per maggiore convergenza opposizioni" - Italia Abbiamo chiesto al Presidente della Repubblica di affidare l’incarico di formare il nuovo Governo a @GiorgiaMeloni. La capogruppo azzurra al Senato: "Non vediamo l'ora di prendere per mano il Paese".La presidente di Fratelli d'Itaiia: unanimemente il centrodestra mi ha indicato come capo del prossimo governo ...