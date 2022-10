Governo | la sinistra già rosica

Leggi su nicolaporro

(Di venerdì 21 ottobre 2022) Zuppa di Porro. La Stampa, come senpre equilibrata: Meloni zittisce Berlusconi. Ovviamente intende per le consultazioni di oggi. Cappellini, unico che si ricorda dell’opposizione e dei suoi casini, un gran favore alla meloni. Che vuole fare in fretta. Nel totoministri, Urso e Crosetto si scambiano le figurine e per Rep i due dell’Ave Maria non faranno i vicepresidente con Meloni che si tiene delega ai servizi. Vatti a Fidare di Rep, si intende. ha ragione Gramellini la ridicola ricerca del colpevole e paginate e paginate su una roba inutile, riguardo alle dichiarazioni del Cav. Franco al Corsera: Bene giorgetti all’economia. E se lo dice lui. Economist e la copertina Welcome to BrItaly, e parla male dell’inghilterra paragondala a noi. ma siccome a governare erano i Migliori, il Crsera non ci sta: L’economist sbaglia i conti. ma come non era autorevole? Tutto sulla Truss sulla nostra ...