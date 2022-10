Governo | la maggioranza al Quirinale da Mattarella Meloni | Il Centrodestra unito ha proposto il mio nome

(Di venerdì 21 ottobre 2022) "Ilha indicato la sottoscritta per formare il nuovo. Attendiamo ovviamente le determinazioni del Presidente della Repubblica, che ringraziamo per il suo magistero. Noi siamo pronti e vogliamo procedere nel minor tempo possibile", ha affermato la leader di FdI, Giorgia, al termoine delle consultazioni al. Segui su affaritaliani.it

2022 - 10 - 21 08:27:02 Lupi: Berlusconi saprà fare un passo indietro Le acque sono agitate nella. 'Le fibrillazioni, prima che nasca un, sono fisiologiche - dichiara in un'...Venerdì mattina si concluderanno le consultazioni del presidente della Repubblica Sergio Mattarella per capire se esiste unaparlamentare per sostenere un nuovo. Alle 10.30 è iniziato l'incontro di Mattarella con la coalizione di destra, che ha vinto le elezioni politiche del 25 settembre: a meno di ...Pace fatta nel centrodestra, dopo l’incontro tra Giorgia Meloni e Silvio Berlusconi. I leader di Fratelli d’Italia e Forza Italia hanno superato le incomprensioni che stavano mettendo a rischio la mag ...I leader della coalizione che ha vinto le elezioni alle 10.30 da Sergio Mattarella. Ci sarà anche l’ex Cavaliere, ‘costretto’ al silenzio dai suoi alleati (leggi). Nel pomeriggio è possibile che il Qu ...