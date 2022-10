Governo | la diretta – Oggi il giuramento di Giorgia Meloni e della squadra dei 24 ministri

(Di venerdì 21 ottobre 2022) Il nuovo esecutivo è formato da 18 uomini e solo 6 donne. La rappresentanza più nutrita, come previsto, è quella di Fdi con 9 dicasteri, mentre 5 per parte sono in quota Lega e Forza Italia. Domenica mattina il ritocampanella con Draghi e a seguire la prima riunione del Cdm L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

