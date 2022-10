Governo | Giorgia Meloni presenta la lista dei ministri | tutti i nomi

(Di venerdì 21 ottobre 2022) I nuovidelha accettato senza riserva l’incarico per formare il nuovoe hato l’elenco dei. L’annuncio ufficiale è arrivato nel pomeriggio del 21 ottobre dal Segretario Generale della Presidenza della Repubblica Ugo Zampetti. “Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha conferito l’incarico a formare ilche ha accettato l’incarico e hato l’elenco dei”, ha detto Zampetti. Il giuramento avrà luogo domani alle 10. Ecco ladeicon portafoglio: Tajani è vicepremier e ministro degli Esteri Crosetti Difesa Giorgetti ...

...ha convenuto con il Presidente Mattarella sulla necessità di dare alla nazione un nuovonel ... CosìMeloni al termine dell'incontro della delegazione del centrodestra con il Presidente ......Stampa del Quirinale ecco il cambio della guardia dei corazzieri in attesa dell'uscita della Presidente del Consiglio incaricataMeloni dopo ricevuto l'incarico per formare il nuovoPartirà ufficialmente domani mattina alle ore 10 il Governo di Giorgia Meloni, la prima donna Presidente del Consiglio dei Ministri. Al termine dei colloqui di questa mattina il Presidente della ...Giuramento domani alle 10 al Quirinale (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 21 ott - Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricevuto la leader di FdI, Giorgia Meloni, cui ha conferito ...