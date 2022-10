Governo | Giorgia Meloni ha accettato l' incarico da Sergio Mattarella

La leader di Fratelli d'ItaliaMeloni ha accettato l'incarico senza riserva. Ecco la lista dei ministri del suo. Domani alle 10 il giuramento. ECONOMIA: Giancarlo Giorgetti ESTERI e VICEPREMIER: Antonio Tajani ...Piazza Affari, in attesa del giudizio di S&P sul debito italiano e della formazione del nuovoguidato daMeloni, ha ceduto lo 0,62%. Madrid e' stata la peggiore ( - 1,3%). In calo ...Partirà ufficialmente domani mattina alle ore 10 il Governo di Giorgia Meloni, la prima donna Presidente del Consiglio dei Ministri. Al termine dei colloqui di questa mattina il Presidente della ...Giuramento domani alle 10 al Quirinale (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 21 ott - Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricevuto la leader di FdI, Giorgia Meloni, cui ha conferito ...