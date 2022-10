Governo | Fratoianni | ' manca solo il ministero delle Colonie e delle Cooperazioni'

(Di venerdì 21 ottobre 2022) Roma, 21 ott. (Adnkronos) - "Nell'elenco dell'onorevole Meloni‘nuove' denominazioni dei ministeriil dicasteroe quelloCorporazioni, per il resto è la fotografia del tentativo di una restaurazione nell'Italia del 2022". Così il segretario nazionale di Sinistra Italiana Nicola, parlamentare dell'Alleanza Verdi Sinistra. “A questo disegno profondamente ideologico della destra - prosegue il leader di Si - si accompagna una compagine didi livello mediocre, che non riuscirà a dare risposte ai problemi del Paese, se non aggravarli. Da questa sera ci sono mille motivi in più - conclude- per promuovere ed organizzare ...

