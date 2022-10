Governo | Fitto | ' grazie Meloni per fiducia | consapevole responsabilità' **

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 21 ottobre 2022) Roma, 21 ott. (Adnkronos) - “Fin dal giorno dopo le elezioni eravamo consapevoli tutti, Giorgiain testa, che il momento è difficile e non bisognava perdere tempo. Da domani il Governosarà già al lavoro! Ringrazio Giorgiaper la, sono onorato ma anchedella”. Così su Twitter Raffaeleministro agli Affari europei, per politiche di coesione e per il Pnnr.