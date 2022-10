Governo | Daniela Santanché nuovo ministro del Turismo

la Repubblica

Nelci sono molti politici, e diversi esponenti storici della destra e del centrodestra: ... Adolfo Urso dello Sviluppo Economico, Maria Elisabetta Alberti Casellati delle Riforme e...Commenta per primo Giorgia Meloni ha presentato la lista dei Ministri per il proprio, dopo aver trionfato alle elezioni di fine settembre: salta all'occhio la scelta per lo ...Turismo -... Daniela Santanchè, chi è il ministro del Turismo nel governo Meloni Ventiquattro ministeri, uno in più del governo Draghi. Ma cambiano alcune deleghe e i nomi di alcuni dicasteri: lo Sviluppo economico diventa il ministero delle Imprese e del Made in Italy, quello del ...Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha affidato a Giorgia Meloni l’incarico di formare il nuovo governo a Giorgia Meloni. La leader di Fratelli ...