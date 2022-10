Governo | da Mattarella incarico a Meloni Giuramento domani alle 10

(Di venerdì 21 ottobre 2022) Il presidente della Repubblica, Sergio, ha convocato per le ore 16.30, al Palazzo del Quirinale, Giorgiaa conclusione delle consultazioni. «È andata bene. Le idee sono abbastanza chiare», ha detto la leader di FdI rispondendo in merito al rapidissimo colloquio con il capo dello Stato di questa mattina. «Sono sicuro che, grazie al supporto imprescindibile di Forza Italia - spiega su Twitter Silvio Berlusconi -, il prossimo esecutivo sarà all’altezza di guidare il Paese verso la crescita»

ha convocato la Meloni per la formazione del nuovo. La leader ha presntato la lista dei ministri dell'esecutivo da lei guidato. Giorgia Meloni è arrrivata al Quirinale a bordo ...... al colloquio con il presidente della Repubblica Sergio. Matteo Salvini non conosce i nomi dei ministri che la leader di Fratelli d'Italia intende indicare per il suo, non ne ha ...Giorgia Meloni ha accettato, senza riserva, l’incarico, conferitole dal capo dello Stato Sergio Mattarella, di guidare il prossimo governo, dopo aver vinto le elezioni dello scorso 25 settembre.Giorgia Meloni è stata ufficialmente incaricata Presidente del Consiglio dal Capo dello Stato Sergio Mattarella. L'onorevole ha accettato l'incarico senza riserva, il Giuramento si terrà al Palazzo de ...