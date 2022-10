Governo | ci siamo | Mattarella convoca Giorgia Meloni – LIVE

(Di venerdì 21 ottobre 2022) È il giorno di. Alle 10.30 il Capo dello Stato, Sergio, riceve il centrodestra al Quirinale per l’ultimo giro di consultazioni. La delegazione è fornitissima: insieme alla leader di Fratelli d’Italia ci sono Matteo Salvini, Silvio Berlusconi, Maurizio Lupi e i capigruppo dei quattro partiti della maggioranza. Ieriha ricevuto tutti gli altri gruppi parlamentari che, al netto delle Autonomie che hanno lasciato la porta aperta alla maggioranza, hanno confermato la loro “ferma opposizione” al. Solo il Terzo Polo, andato al Quirinale senza Renzi, ha assicurato l’aiuto (e i voti) sulle singole manovre, in particolare quelle economiche, che dovessero aiutare gli italiani a superare questo difficile momento sul gas. Qui sotto la diretta di ...

... ha convenuto sulla necessità di dare un nuovonel minore tempo possibile, perché le ... Come da slogan di campagna elettorale, ha ripetuto "pronti" fino all'ultimo giorno. Scambio di ......repubblica l'indicazione della sottoscritta come persona incaricata di formare il nuovo. ... ovviamente, già da ora annunciamo chepronti, perchè vogliamo procedere nel minore tempo ...(Agenzia Vista) Roma, 21 ottobre 2022 Si svolge nel Salone degli Arazzi di Lille l'incontro al Quirinale tra il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, con la delegazione del centrodestra. Ol ...(Adnkronos) - "Insieme a tutta la coalizione del centrodestra, saliremo al Quirinale per le consultazioni con il presidente della Repubblica Mattarella. Siamo pronti a dare all'Italia un governo che..