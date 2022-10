Governo | chi è Giorgia Meloni | la prima premier donna della Repubblica Italiana

... dopo aver ricevuto dal presidente Mattarella l'incarico di creare il nuovosi è presentata al Quirinale già con la lista dei ministri. Sono 24, di cui sei donne. Eccosono: Ministro dell'......deldi centrodestra Fitto torna anche a far parte dell'esecutivo italiano, assumendo l'incarico per gli Affari europei e il Pnrr. FOTOGALLERY Continua gallery %s Foto rimanenti Politicaè ...In politica fin da quando aveva 19 anni, già nel 1990, consigliere regionale Dc e figlio d'arte, Raffaele Fitto, nuovo ministro degli Affari europei del governo ...(Adnkronos) – Dopo oltre due anni alla guida della prefettura di Roma Matteo Piantedosi torna al Viminale: un km per un totale di 12 minuti a piedi. Una distanza minima in termini di spazio ma enorme ...