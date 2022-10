Governo | Berlusconi il più veloce | Meloni seconda con Prodi Adnkronos

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 21 ottobre 2022) Roma, 21 ott. () - Silviocede la premiership e la leadership del centrodestra, ma mantiene il record di velocità nella formazione del, 25 giorni dalla data delle elezioni al giuramento. Nel 2008, sedicesima legislatura, dopo le elezioni del 13 aprile; l'insediamento delle Camere il 29; le consultazioni il 6 maggio; l'incarico al leader del Popolo della libertà con l'immediato scioglimento della riserva e la nomina dei ministri arrivò il 7. Ilentrò in carica l'8 con il giuramento al Quirinale, 25 giorni in tutto per l'appunto. Giorgia, che giurerà domani, eguaglia al secondo posto Romano, 27 giorni dalle elezioni del 25 settembre, passando per l'insediamento delle Camere il 13 ottobre, le consultazioni di ieri ed oggi prima ...