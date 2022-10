Golf | PGA Tour | Mullinax e Woodland guidano la CJ CUP al termine del primo giro

(Di venerdì 21 ottobre 2022) Si è appena chiuso ilround della CJ CUP, quinto torneo della stagione 2022-2023 della FedEx Cup sul PGA. Il percorso del CongareeClub di Ridgeland, in South Carolina, ha dato vita ad uncontraddistinto dal grande equilibrio, specialmente nelle zone alte della classifica. In testa alla leaderboard troviamo due statunitensi: Treye Garychiuso in 65 colpi che gli vale lo score di -6, con cui si staccano provvisoriamente dalla concorrenza. 7 i birdie messi a segno da, di cui ben cinque nelle prime nove, mentre sono addirittura 8 quelli trovati da. Gran finale per lui con un colpo recuperato tanto alla 17 quanto alla 18. Nel gruppo degli inseguitori a ...

