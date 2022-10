Gmail | utenti in pericolo | nuova truffa | ecco come difendersi

Leggi su chenews

(Di venerdì 21 ottobre 2022) I tentativi da parte degli hacker sono tanti. Questa volta, itori tentano di colpire gli. Andiamo a scoprirearchitettato tale. Le frodi informatiche sono praticamente all’ordine del giorno. I tanti scenari tecnologici devono tenere in considerazione anche queste situazione. Le minacce sono sempre più presenti e possono raggiungere glianche tramite sistema noti e affermati a livello mondiale. Fonte foto: Adobe StockNella nostra vita siamo stati abituati a stare attenti a qualsiasi vicenda. Se prima le truffe avvenivano in maggior numero nella realtà ora, con il web, si è completamente capovolta la situazione. Con la rete, però, in qualsiasi momento e tramite qualsiasi servizio ...