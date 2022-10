Gli USA espandono il divieto sulla tecnologia cinese

(Di venerdì 21 ottobre 2022) . Secondo quanto riferito, l’amministrazione Biden starebbe pensando di attuare nuovi controlli sulle esportazioni verso la Cina su tecnologie come l’informatica quantistica e l’intelligenza artificiale. I nuovi divieti sulle tecnologie avanzate rischiano di alimentare ulteriormente la tensione tra Washington e Pechino. Rischiamo anche di costringere altri paesi a

FOTO La rivista ha pubblicato la sua lista annuale delle 400 persone più ricche degli. Quest'... appena prima della pandemia", spiega Forbes Ma è la prima volta dalla Grande Recessione che...... cheper la maggior parte delle ricariche della sua auto. Ultimamente, però, il rapporto ha ... Per Hirsch si tratta di una intoppo non indifferente, che lo porta a temereeffetti che i ...Oggi le prime due sessioni di prove libere aprono il programma del GP degli Stati Uniti della Formula 1 2022: ecco gli orari di FP1, FP2 e FP3 della ...Tutto è cominciato il 7 ottobre, quando con una manovra a tenaglia l’Ufficio per l’industria e la sicurezza (BIS), ha annunciato a stretto giro l’inserimento di altre 31 entità cinesi nella lista dell ...