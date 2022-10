Giorgia Meloni premier | una nomina storica per due motivi

Leggi su nicolaporro

(Di venerdì 21 ottobre 2022) Sono due iper cui ladellaè a suo modo. La prima, chiara come l’esistenza dei generi e dei sessi, è che donnaè appunto una signora. La seconda, riguarda la storia: si tratta del primo“di destra” a entrare a Palazzo Chigi. E questo è sicuramente il segno dei tempi. Dal punto di vista “culturale”, il fatto che la primadonna d’Italia arrivi dallo schieramento “conservatore” mostra la differenza, netta, tra il famoso “dire e il fare”. Il mare della sinistra ha predicato per anni la lotta del gender gap e ha cavalcato le quote rosa, ma per poi è sempre caduta sul più bello. Quando si è presentata l’occasione di votare i ministri del governo Draghi, dal Pd sono arrivate solo indicazioni col testosterone. E quando i ...