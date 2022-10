Giorgia Meloni | domani il giuramento in diretta su ‘Speciale tg4’ | dalle 9 45 su Retequattro

(Di venerdì 21 ottobre 2022)(sabato 22), suore 9.45, andrà in ondaper seguire in tempo reale il primo passo del nuovo esecutivo con ilal Palazzo del Quirinale della premier designatae dei nuovi ministri. Conduce Stefania Cavallaro (nella foto). A seguire, il consueto appuntamento con l’edizione del Tg4 delle ore 12.00. Tra gli ospiti dello speciale: Maurizio Gasparri, Filippo Romano, Gianfranco Pasquino e Paolo Guzzanti. Max L'articolo proviene da Italia Sera.

Dopo il giuramento del fine settimana entra in carica il nuovo Governo guidato daIl Governo diè ormai nato. Dopo una consultazione lampo, solo 7 minuti, stamane con la coalizione di centrodestra e dopo un secondo incontro per il conferimento dell'incarico con il Presidente della ...(Agenzia Vista) Roma, 21 ottobre 2022 Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha affidato l'incarico di Governo a Giorgia Meloni, che ha accettato e presentato la lista dei ministri. L'emo ...(Adnkronos) – “Siamo molto soddisfatti della scelta del presidente del Consiglio Giorgia Meloni di aver istituito il ministero per il Made in Italy”. Lo afferma il presidente della Confederazione di A ...