Giorgia Meloni da Mattarella | dieci minuti per diventare premier “Il centrodestra ha indicato il mio nome | pronti a governare il Paese” Incarico lampo nel pomeriggio

(Di venerdì 21 ottobre 2022) La leader di Fratelli d’Italia si presenta al Colle con una nota congiunta. Il numero 1 di Forza Italia twitta dal Quirinale: «Da Fi contributo decisivo per il governo: siamo uniti»

Sergio Mattarella ha ricevuto una coalizione unita di Fratelli d'Italia, Lega e Forza Italia, composta da 12 persone. Dopo appena undici minuti di colloquioè uscita dalla sala delle consultazioni e ha annunciato che "La coalizione ha indicato la sottoscritta come incaricata di formare il nuovo governo". Comunicazioni di Sergio Mattarella ...Print this article Font size - 16 + Oggi il centrodestra unito salirà al Quirinale. La squadra sarà pronta in serataa poche ore dalle consultazioni al Quirinale con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella suona la carica e allontana ogni ipotesi di tensione con gli alleati. Alle 10.30, la ...