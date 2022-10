Giorgia Meloni al Quirinale per l’incarico

(Di venerdì 21 ottobre 2022) La leader di Fratelli d’Italia,è arrivata qualche minuto prima delle 16.30 al, dove l’ha convocata, questa mattina, il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, per conferirglidi formare il nuovo governo.è arrivata qualche minuto prima delle 16.30 alper riceveredi formare il nuovo governo Leggi anche: Consultazioni lampo alper la maggioranza.: “Il centrodestra ha indicato me come premier. Aspettiamo l’indicazione del presidente Mattarella” L'articolo LA NOTIZIA.

