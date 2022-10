Giorgia Meloni al Quirinale da Mattarella | l' arrivo in 500 bianca e la stretta di mano al Capo dello Stato

è una delfina , lo è stata di Fini e di Berlusconi': Alessandro Cecchi Paone , ospite di Myrta Merlino a L'Aria che tira su La7, ha definito la leader di FdI 'una delfina' riferendosi ...premier in pectore e Veronica Gentili non può che esultare. Nel giorno delle consultazioni del centrodestra al Quirinale, la conduttrice di Rete 4 scrive: 'Vedere una donna, giovane, ...Saranno almeno due i pugliesi nel governo di Giorgia Meloni: oltre a Raffaele Fitto, scelto ormai come ministro degli Affari europei, ci dovrebbe essere anche Alfredo Mantovano. Per il ...La presidente di FdI dal presidente delle Repubblica per il conferimento dell'incarico di presidente del consiglio. Fratelli d'Italia, Lega e ...