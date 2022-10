Giorgia Meloni al Colle per le consultazioni | domani già la lista dei ministri

(Di venerdì 21 ottobre 2022) E’ durato pochissimo l’incontro della delegazione del centro destra con il presidente della Repubblica Mattarella, nel secondo giorno di. A parlare, dopo l’incontro con Mattarella è stata, che in pochi giorni potrebbe diventare il primo leader donna del nostro paese. Lasi è detta soddisfatta di un incontro che è durato poco per ovvie ragioni: il centro destra è compatto e ci sono idee molto chiare tanto che, già, secondo indiscrezioni giornalistiche, potrebbe arrivare ladeidel nuovo governo che vedrà come presidente del consiglio, appunto. “Abbiamo convenuto con il presidente Mattarella di avere un governo il prima possibile” queste le dichiarazioni di ...

Sergio Mattarella ha ricevuto una coalizione unita di Fratelli d'Italia, Lega e Forza Italia, composta da 12 persone. Dopo appena undici minuti di colloquioè uscita dalla sala delle consultazioni e ha annunciato che "La coalizione ha indicato la sottoscritta come incaricata di formare il nuovo governo". Comunicazioni di Sergio Mattarella ...Print this article Font size - 16 + Oggi il centrodestra unito salirà al Quirinale. La squadra sarà pronta in serataa poche ore dalle consultazioni al Quirinale con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella suona la carica e allontana ogni ipotesi di tensione con gli alleati. Alle 10.30, la ...“Abbiamo convenuto con il presidente Mattarella sulla necessità di dare a questa nazione un nuovo governo nel minore tempo possibile, perché le urgenze che abbiamo di fronte sono moltissime a livello ...Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...