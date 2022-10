Gioco | partita | incontro | Napoli batte la sfortuna

(Di venerdì 21 ottobre 2022) La sterzata per evitare il baratro l’ha data Maurizio De Giovanni, lo scrittore più iconico della città, autore di best seller come I bastardi di Pizzofalcone e il Commissario Ricciardi diventati poi fortunate serie televisive. “Tutti a ironizzare e a sparare sul torneo Atp di– ha scritto sui social – invece di apprezzare e sostenere chi, una volta tanto, prova a fare qualcosa di bello da queste parti”. Lo sfogo riguarda il malcontento che cominciava a montare tra i benpensanti e parte della popolazione così influenzata per l’incredibile successione di incidenti che ha inaugurato l’attesa competizione. “E nessuno che dica che sono cose che possono capitare la prima volta che si organizza un evento di questa importanza – continua De Giovanni – peraltro senza soldi pubblici”. Quindi l’indice puntato sugli invidiosi rosiconi sempre pronti a gioire delle disgrazie ...

Il Denaro

