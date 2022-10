Gilberto Pichetto Fratin | ministro Ambiente e Sicurezza energetica

Berlusconiano di lungo corso., classe 1954, viene da Veglio, piccolo borgo in provincia di Biella. Economista di formazione, commercialista e insegnante di professione. La sua carriera la fa in politica. ...... Giuseppe Valditara (Istruzione e merito), Annamaria Bernini (Università), Gennaro Sangiuliano (Cultura), Orazio Schillaci (Salute), Daniela Santanché (Turismo), eFratin (Ambiente ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...Zangrillo inizialmente era dato all’Ambiente. Poi la telefonata con Meloni dopo la lettura della lista, la correzione e lo scambio con Pichetto Fratin ...