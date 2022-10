(Di venerdì 21 ottobre 2022) Cresciuto tra le sette note, in una famiglia di musicisti e un inevitabile futuro da predestinato. Giuseppe, a dispetto della sua giovane età – 21 anni – ha saputo conquistare il mondo della...

Gazzetta del Sud

Giuseppe, a dispetto della sua giovane età " 21 anni " ha saputo conquistare il mondo ... sia per la passione che mi hanno trasmesso che per laalla musica che mi hanno insegnato". ...Ricordiamo le parole sulle sue capacità pronunciate dal maestro Salvatore Accardo : 'è uno ... degno rappresentante della nostra migliore gioventù fatta di impegno,, educazione. Il ... Gibboni: dedizione assoluta ed esclusiva alla musica. Oggi il concerto a Lamezia Intervista al giovanissimo e talentuoso violinista: tappa di oggi per Ama Calabria, domani si esibirà a Messina ...