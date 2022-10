Gia Carangi e le ombre della perfezione

Leggi su dilei

(Di venerdì 21 ottobre 2022) Era bellissima, Gia Marie, così tanto da essere considerata l’emblema. Ma era anche una donna fragile e come tutti combatteva le sue battaglie. Lo faceva senza remore e pregiudizi, mossa solo dall’istinto, dal cuore e dalle emozioni. Le stesse che l’hanno portata a condurre una vita al limite, lì dove i suoi demoni si sono insinuati. Gia MarieLa sua storia è cominciata a Philadelphia il 29 gennaio del 1960. E a differenza delle sue coetanee, la sua infanzia non fu spensierata come forse meritava. In un clima di violenza domestica e tradimenti, a 11 anni i suoi genitori si separano e lei resta senza riferimenti familiari. Una ferita, questa, che la supermoporterà per sempre nel suo cuore. Non sarà l’unica però, perché durante l’età adolescenziale sua madre scopre ...