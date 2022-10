Gf Vip | Marco Bellavia torna nella casa | “Voglio raccontarvi la storia vera”

Leggi su fattidigossip

(Di venerdì 21 ottobre 2022) Sono passati 20 giorni dal primo ottobre quandoha abbandonato ladopo aver chiesto aiuto agli inquilini che invece non hanno accolto il suo disagio psicologico e le sue fragilità. La puntata di ieri sera del Grande Fratello Vip 7 si è aperta con il ritorno in studio dell’ex conduttore di Bim Bum Bam. L’uomo è stato accolto in studio in maniera trionfale, dichiarando al conduttore Alfonso Signorini: “Ho vissuto questo squilibrio emozionale molto forte che mi ha dato la possibilità di recuperare in pochissimo tempo. L’emozione che si prova quando si accende questa lucina rossa è un’emozione unica che davvero non mi ricordavo da tanti anni”.aveva stretto amicizia in particolare con Pamela Prati, che a detta del conduttore aveva stabilito una forte empatia con lui. L’ex ...