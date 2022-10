GF Vip | Ginevra Lamborghini ha lasciato il fidanzato per Antonino Spinalbese? Le parole di Signorini e la smentita della sorella di Elettra VIDEO

...Antonino enon ci sia più alcuna possibilità per l'inizio della lovestory tanto sperata dai rispettivi fandom fusi nella crasi 'Gintonic'Lamborghini torna al Grande Fratello...... giovedì 20 ottobre 2022, è andata in onda una nuova puntata del Grande Fratello: chi è stato eliminato Dopo i due abbandoni (Marco Bellavia e Sara Manfuso), una squalifica (Lamborghini)...Si è parlato molto del possibile flirt tra Antonino Spinalbese e Ginevra Lamborghini, perlopiù quando la ragazza viveva effettivamente nella ...La decima puntata del reality di Canale 5 riaccoglie in studio Marco Bellavia, anche se il dubbio resta: è stato per gli ascolti o per aiutarlo a vivere più sereno