GF Vip | ex concorrente bannato da TikTok | il motivo è pazzesco

Leggi su inews24

(Di venerdì 21 ottobre 2022) L’exdel GF Vip sarebbe stato segnalato per abusi su minore: per questogli avrebbero chiuso l’account social. Ecco la reazione immediata del gieffino che ha subito mostrato i video per cui sarebbe stato segnalato. Durante il suo percorso al GF Vip si era distinto per la sua nobiltà d’animo. Come Antonella Fiordelisi, L'articolo proviene da Inews24.it.