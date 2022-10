GF Vip | Antonella Fiordelisi era fidanzata con Massimo Giletti? Le parole del padre | «È un amico di famiglia» VIDEO

(Di venerdì 21 ottobre 2022)eracon? Nelle ultime ore alcune foto della gieffina e il conduttore di Non è l’Arena hanno fatto il giro del web e non solo; in merito a questo è intervento ildell’attuale concorrente del GF Vip 7. A quanto pare,sarebbe undella. Ma...

... Leggi anche Scontro in diretta tra Ginevra Lamborghini eFiordelisi Subito dopo la diretta, Daniele è tornato a parlare del confronto avuto con Signorini in diretta al Gf. Parlando ...... quando aveva 14 - 15 anni, pagine dove su di lei venivano dette cose assurde! Cosa dice dell'attuale stato sentimentale diLa ragazza è entrata al GFda single :è stata ...Al Gf Vip 7 dopo settimane di assenza rumorosa è tornato Marco Bellavia, che sin dai primi minuti è stato protagonista della serata. In un contesto che mi ha ricordato lo studio de Il senso della vita ...Antonella Fiordelisi era fidanzata con Massimo Giletti Il padre della gieffina è intervenuto per dire la sua.