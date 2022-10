GF Vip 7 | decima puntata – fuori Cristina Quaranta | Marco Bellavia incontra Pamela Prati e gli altri vipponi | in cinque in nomination senza eliminazione

(Di venerdì 21 ottobre 2022)- GFVIPper il Grande Fratello Vip e qui su DavideMaggio.it si rinnova l’appuntamento con il liveblogging del giovedì, per seguire e aggiornare in diretta minuto per minuto tutto ciò che accade in studio e soprattutto nella casa nel corso della serata. GF Vip 7: la diretta minuto per minuto della21.44: Breve anteprima. 21.47: “Questa sera, dopo 20 giorni, gli sguardi trae i suoi coinquilini torneranno a incrociarsi. Qualcuno li abbasserà?” Con questo enigma, Alfonso introduce la. Saluta Sonia, Orietta, Giulia e gli eliminati. Breve recap sul caso, che ha cercato aiuto prima del crollo dovuto al suo disagio ...

Bellavia la difende Gf, Marco Bellavia in lacrime: 'Chi è depresso non può stare da solo'. Le ... Signorini durante la diretta dellapuntata ha deciso di non squalificare nessuno e allo ...Lapuntata del Grande Fratello7 si è aperta con il ritorno di Marco Bellavia. Sono passati 20 giorni da quando l'ex gieffino ha lasciato il reality per l'acuirsi di un disagio psicologico, ...Riuniti in Superled, i Vipponi hanno poggiato le carte sul tavolo e sono pronti a svelarle. Il primo a mostrare la propria carta è Edoardo, costretto a votare Amaurys perché non hanno molti rapporti.Ecco tutto quello che è successo su Canale 5 in diretta lo scorso 20 ottobre: per l'occasione, il pubblico ha assistito all'atteso ritorno di Marco Bellavia ...