Genova | i deliri di Alberto l’omicida | “A uccidere mia sorella Alice fu la persona affamata da genitori e vicini

A uccidere Alice Scagni lo scorso primo maggio "c'era la persona che i miei genitori e i miei vicini di casa hanno fatto arrivare lì, affamandola per dei mesi, torturandola psicologicamente". Non è ...... alibi, passioni, sensazioni, pensieri, verbalizzazioni, anime, corpi, verità, sogni,". La ... La collaborazione di Rita Cocuzza con Erga Edizioni diè nata l'anno scorso, con la ... Genova, i deliri di Alberto l’omicida: “A uccidere mia sorella Alice fu la persona affamata da genitori e vic… Questa mattina poco prima delle 8 si è verificato un tamponamento sulla sopraelevata a Genova tra due mezzi in direzione Levante a circa trecento metri dalla rotonda dell'ex Fiera. Sul posto ...Genova . Un tubo dell'acqua da 400 millimetri di diametro si è rotto questa notte in via Cadorna , in centro città. E' successo intorno alle 4. La rottura ha provocato un temporaneo allagamenti nella.