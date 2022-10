Gennaro Sangiuliano | ministro della Cultura

... classe '62, una formazione da giurista e una carriera tutta nel giornalismo, inviato di economia e politica internazionale e poi direttore, dal 2018 al timone del Tg2 Rai,, da ...E se si pensa chesia un tipo rocciosamente anti - sinistra e non un uomo di mondo qual è, ci si sbaglia davvero. Luca Ciriani, ministro per i Rapporti con il Parlamento Chi è ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...Il governo Meloni, nomi e volti dei nuovi ministri: la videoscheda Nella squadra tra gli altri anche Tajani agli Esteri, Salvini alle Infrastrutture e Crosetto alla Difesa - LaPresse/AP ...