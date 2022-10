Gennaro Sangiuliano lascia la direzione del Tg2 | è ministro del Governo Meloni

Leggi su davidemaggio

(Di venerdì 21 ottobre 2022)Giorgiaha presentato la lista dei ministri che vanno a formare il nuovoitaliano e spunta un nome piuttosto noto, soprattutto nell’ultimo periodo, alle logiche televisive: quello di, il direttore del Tg2. A lui va infatti il ministero della Cultura. Il giornalista napoletano, apparso talvolta anche in video su Rai 2 nella rubrica Tg2 Post,dunque ladel telegiornale per entrare a far parte dell’Esecutivo. Una notizia che sorprende ma non troppo:mesi fa finì nell’occhio del ciclone proprio per la sua eccessiva vicinanza a Fratelli d’Italia. Prima partecipò ad un comizio della, poi ci pensò Ignazio La Russa – neo eletto ...