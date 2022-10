Agenzia ANSA

"Boris Johnson è stato giudicato inadeguato al ruolo di premier dalla stessa maggioranza Tory solo 3 mesi fa", quando fu costretto a dimettersi, ha tuonatoin queste ore. Un suo ritorno in ...Negli ultimi anni, i Tory hanno distrutto le nostre istituzioni e creato una crisi del costo della vita", ha dichiarato il leader, Keir, secondo cui "ognuna di queste crisi è avvenuta ... Gb: Starmer (Labour), il ritorno di Johnson sarebbe una farsa - Ultima Ora L'opposizione laburista britannica inizia a prendere sul serio l'ipotesi di un ritorno lampo di Boris Johnson, autoproclamatosi "Cincinnato", sulla poltrona di leader Tory e premier britannico dopo l' ...Rishi Sunak e Penny Mordaunt sono i primi aspiranti alla successione di Liz Truss come leader della maggioranza Tory e futuro premier britannico. Lo sottolinea la Bbc, che indica in netta crescita pur ...