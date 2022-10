Fuortes Ad Rai | «Mondiali senza Italia? Punteremo sulla qualità»

Ma sullo sfondo restano gli strascichi pesantissimi di una polemica che ha rischiato di mandare all'aria il progetto cui l'adCarloe il direttore dell'intrattenimento Stefano Coletta ...Non è vero che Monica Maggioni e Carlohanno litigato per lui e per il suo nuovo programma. Hanno litigato per il futuro della. Hanno litigato perdomani. Mentre eravamo impegnati a ...Il comitato di redazione del Tg1 aveva protestato contro il programma di Fiorello che avrebbe dovuto occupare un'ora di spazio informativo del Tg1 Mattina. Il Tg1 riesce nell’impresa di sfrattare Fior ...Non andrà in onda su Rai 1 e non si chiamerà Viva Asiago 10!. Dopo giorni di polemiche, lettere e passi indietro, la protesta del sindacato dei giornalisti del Tg1 ha infine dato i suoi frutti. Gioved ...