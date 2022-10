Funghi | boom di intossicazioni in Toscana

Leggi su italiasera

(Di venerdì 21 ottobre 2022) (Adnkronos) – “Straordinario aumento dell’incidenza di accessi nei pronto soccorso” dell’AuslCentro “a causa dida”. Da sabato 15 ottobre a oggi – informa l’azienda – si sono verificate 44con sintomatologia rilevante che ha portato all’ospedalizzazione: 22 casi a Firenze, 4 a Prato, uno a Pistoia e 17 a Empoli. Sono stati coinvolti anche 3 minori (uno a Empoli e due a Prato, tutti fuori pericolo) e si è registrato un caso gravissimo, in rianimazione, in prognosi riservata (ricoverato al San Giovanni di Dio). Lo riferisce l’Ausl, sottolineando che alcuni di questi casi si sono verificati con gravi sintomatologie, provocate non solo dal consumo ditossici, ma anche dacommestibili consumati in cattivo stato di conservazione ...