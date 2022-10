Francesco Valdiserri investito e ucciso | perizia sul cellulare dell' investitrice

Leggi su iltempo

(Di venerdì 21 ottobre 2022) La Procura di Roma ha chiesto la convalida'arresto di Chiara Silvestri, la 23enne che nella notte tra mercoledì e giovedì ha travolto eil 18ennea Roma. Il ragazzo si trovava sul marciapiede sulla via Cristoforo Colombo con un amico, quando la Suzuki Swifta giovane lo ha centrato in pieno. Il pm Erminio Amelio contesta alla 23enne il reato di omicidio stradale aggravato dalla guida in stato di ebrezza e ha disposto l'autopsia sul corpo del ragazzo, che è stato restituito alla famiglia per le esequie. La 23enne al momento è agli arresti domiciliari: nel suo sangue è stato trovato un tasso alcolemico pari a 1,57, quasi tre volte il limite consentito. La giovane, che rischia da 8 a 12 anni, con ogni probabilità affronterà lunedì l'interrogatorio davanti al giudice ...