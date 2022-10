Francesco Valdiserri | il corpo lasciato sull' asfalto quasi 5 ore Lo strazio del papà | «Quanto ci mettono?»

Il luogo su Via Cristoforo Colombo dove una ragazza di 23 anni, con tasso alcolemico sopra la norma, la notte scorsa ha investito e uccisomentre rientrava a casa passeggiando con un ...Lucaha il viso straziato dal dolore, lo sguardo come impietrito e le parole che gli si ... Suo figlio, 'Checco', non c'è più. Avrebbe compiuto 19 anni tra pochi giorni, il primo ...È questo il caso di Francesco Valdiserri, travolto e ucciso da un'automobile guidata da una 23enne. Secondo i risultati degli esami, la ragazza era positiva al drug test e il tasso alcolemico è ...Il luogo su Via Cristoforo Colombo dove una ragazza di 23 anni, con tasso alcolemico sopra la norma, la notte scorsa ha investito e ucciso Francesco Valdiserri mentre rientrava a casa passeggiando con ...