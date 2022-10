Francesco Valdiserri | il cordoglio di Totti per il diciottenne investito a Roma | “Vicino con il cuore alla famiglia”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 21 ottobre 2022) “Quando arriva una notizia della perdita di un figlio in questo modo non sai da dove iniziare”.ha commentato così sul Corriere della Sera la morte di, ilin via Cristoforo Colombo il 20 ottobre. Il campione dellaè amico dei genitori del ragazzo, Luca– giornalista sportivo del quotidiano di via Solferino – e Paola Di Caro, cronista politica: “Luca e Paola hanno percorso con me la mia crescita da ragazzo a uomo a padre”.ha sottolineato come il giovane avesse il suo stesso nome: “Quando chiamano il figlio… Oggi cosa puoi dire? Sento solo di stringerli a me con tanto affetto”, ha dichiarato l’ex calciatore....