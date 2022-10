Fortnite Capitolo 3 – Stagione 4 | Come completare le Sfide della Settimana 5

Leggi su gamerbrain

(Di venerdì 21 ottobre 2022) Sono disponibili le5 per la4 del3 di, le quali una volta compeltate vi permetteranno di livellare velocemente nel Pass Battaglia.sempre a seguire vi riportiamo la Guida Completa. Visita Cloudy Condos e l’AlberoRealtà in una singola partita (0/2) La sfida in questione va seguita nel giusto ordine, quindi atterrate prima agli ex Canyon Condominiali, da li prendete una vettura e recatevi all’Alberorealtà. Elimina gli avversari all’Alberorealtà o al Santuario dell’Araldo (0/2) Sfida piuttosto semplice, considerando che il più delle volte vi imbatterete nei bot. Quindi scendete ad esempio all’AlberoRealtà ed ...