Formigli non ha mai detto come invece titola Libero che Tajani «dice caz*ate»

(Di venerdì 21 ottobre 2022) Ci sono storie “giornalistiche” facilmente che possono essere facilmente smentite, soprattutto quando ci sono testimonianze video a confermare o sbugiardare quanto scritto e raccontato da un giornale. È il caso di un articolo pubblicato oggi daQuotidiano in cui si sostiene che Corrado, conduttore di PiazzaPulita (su La7), se la sia presa direttamente con Antoniondo che il numero 2 di Forza Italia «cazzate». Ovviamente il giornalista non ha maiciò, ma il quotidiano diretto da Alessandro Sallusti hato e riportato nel pezzo questa citazione. Parole che non compaiono neanche guardando «l’intero girato» (cit.). LEGGI ANCHE > Attenzione a credere ciecamente ai messaggi WhatsApp e Telegram su Gubbio Partiamo dall’articolo ...

... 'È grave che chi era intorno a Berlusconiha fatto nulla per fermarlo, per evitare che dicesse ... "Putin Giorgia Meloni è circondata": operazione - terrore, i deliri diStando alla narrazione di, infatti, il Belpaese sarebbe una sorta di covo di fascisti , l'onda nera sempre pronta a travolgere tutto. Masolo: vede russi e Vladimir Putin ovunque. "...“Se il MiC non viene citato, non è perché considerato poco importante”, ha dichiarato Sgarbi. “Al contrario, è ritenuto il più importante” ...Rita Dalla Chiesa e Corrado Formigli hanno battibeccato a distanza ieri sera durante la diretta di PiazzaPulita sulla questione Tajani, Berlusconi ...