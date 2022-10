“Fontana e La Russa impiccati” Choc al corteo degli studenti

Leggi su iltempo

(Di venerdì 21 ottobre 2022) Due manichini raffiguranti i presidenti di Camera e Senato, Lorenzoe Ignazio La, sono stati ‘' da un ponte sul lungotevere di Roma durante il, partito da Piramide, che stavano manifestando questa mattina nella Capitale. Accanto ai fantocci è stato esposto anche lo striscione “Governi diversi, stessi interessi”. Sul posto è intervenuta la polizia che ha proceduto alla rimozione dei manichini e dello striscione. Dalle prime indiscrezioni filtra che tutto sarebbe documentato da riprese della Polizia Scientifica: le immagini poi verranno vagliate nel caso in cui venissero riscontrati comportamenti non conformi alla legge. Un clima d'odio nei confronti dei presidenti delle camere, esponenti di Lega e Fratelli d'Italia. "Ferma condanna per ...