Fondazione Museo della Shoah – La Shoah nel cinema italiano – Casa del Cinema | 23 ottobre ore 17 00

... Fabio Pagano Direttore Parco Archeologico dei Campi Flegrei, Cristiano Tiussi Direttore...1 Panthéon - Sorbonne - CNRS e Responsabile del Dipartimento di archeologia navale presso il...... due teste scultoree in pietra di epoca Tang daldelle Civiltà di Roma e un importante ...Fino al 29 gennaio Defendente Ferrari e "gli altri" protagonisti della nuova mostra allaOmetto ...Le complesse ricerche dell’artista surrealista fra alchimia e forme naturali dell’esistenza: una grande mostra a Palazzo Reale. Da De Chirico all’ironia tragica sulla post-verità ...Il Sindaco Francesco Valduga e l’archeologo Maurizio Battisti a Santa Severina, in Calabria, per la giornata nazionale di studi dedicata all’archeologo roveretano > Esiste un filo che unisce l’estremo ...