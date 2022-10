Follicoli piliferi coltivati ‘in provetta’ | una speranza anti-calvizie

Leggi su italiasera

(Di venerdì 21 ottobre 2022) (Adnkronos) –e cresciuti ‘in: un aiuto alla ricerca farmacologica e unaper nuove cure. E’ il risultato annunciato da un gruppo di scienziati giapponesi della Yokohama National University, in uno studio pubblicato su ‘Science Advances’. Il team è riuscito a ottenere in vitro, con un’efficienza pari a quasi il 100%, organoidi follicolari con tanto di ‘capello’. Repliche in miniatura dotate di fustiche, dopo 23 giorni in coltura, hanno raggiunto una lunghezza di circa 3 millimetri. Il modello di follicolo pilifero messo a punto dall’équipe nipponica – sostenuta nelle sue ricerche anche da fondi istituzionali – oltre a migliorare la comprensione di come si sviluppano queste ...