Foiano Valfortore – 90 bis | approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica

(Di venerdì 21 ottobre 2022) Tempo di lettura: 1 minutoBenevento – Con Determina del Dirigente del Settore Tecnico della Provincia di Benevento, ing. Angelo Carmine Giordano, è statoildiedper la Strada di collegamento area interna del Fortore con SS 90 bis. Lo comunica il Presidente della Provincia Nino Lombardi il quale ha precisato che si tratta della costruzione di un’arteria che dagiunge sulla Statale 90 bis (1° tronco) nel tratto interessante la Provinciale n. 169 in contrada Ganto/Calcarella alla Provinciale n. 88. Il, finanziato con la Delibera del CIPE n. 54/2016 per l’importo di €. 37.300.000,00, già compreso nel Programma delle Opere Pubbliche della Provincia per il 2020-2022, deve ora ...

TV Sette Benevento

Lo comunica il Presidente della Provincia, Nino Lombardi il quale ha precisato che 'si tratta della costruzione di un'arteria che dagiunge sulla Statale 90 bis (1° tronco) nel ...E il consigliere provinciale e sindaco ditorna, in un video sui social, a commentare la situazione. 'L'attacco, in campagna elettorale, alla 'vecchia guardia' del partito e la ... APPROVATO IL PROGETTO DI FATTIBILITA’ TECNICO-ECONOMICA PER LA FOIANO VALFORTORE – S.S. 90 BIS Il progetto, finanziato con la Delibera del CIPE n. 54/2016 per l’importodi €. 37.300.000,00, già compreso nel Programma delle Opere Pubbliche della Provincia per il 2020-2022, deve ora prevedere l’ag ...Con determina del dirigente del Settore Tecnico della Provincia di Benevento, Angelo Carmine Giordano, è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica per la strada di collegamento a ...