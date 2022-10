Fiumicino sul podio degli Europei di Pugilato | Sorrentino è bronzo nei 50 kg

Leggi su ilfaroonline

(Di venerdì 21 ottobre 2022) Due azzurre in finale per l’oro e tre medaglie digià in cassaforte per l’Italia agliElite 2022 diin corso di svolgimento presso il Mediterrenean Center di Buvda. Sul ring montenegrino Irma Testa cercherà di confermare il titolo dei pesi piuma (57 kg) vinto tre anni fa ad Alcobendas, in Spagna. L’atleta campana ha sconfitto per 4-1 in semifinale l’irlandese Michaela Walsh e domani affronterà la bulgara Svetlana Staneva. “Mi sono trovata davanti un’avversaria molto brava ed esperta – ha dichiarato Irma Testa,olimpico lo scorso anno a Tokyo – sono riuscita a batterla grazie ad un match molto attento tatticamente e mentalmente. Ho avuto un po’ di difficoltà alla seconda ripresa, ma nella terza sono andata alla grande”. Tornerà sul ring per la medaglia d’oro anche Roberta Bonatti nella ...