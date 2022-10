Fiorentina-Inter | Italiano alla vigilia | “Dobbiamo avere una mentalità diversa”

Leggi su intermagazine

(Di venerdì 21 ottobre 2022) VincenzoparladiGiornata diper ladi Vincenzoche domani ospiterà l’all’Artemio Franchi nell’undicesima giornata della Serie A 2022/2023. L’allenatore dei viola ha presentato la sfida ai nerazzurri ai canali della società gigliata. Ecco le sue parole. “Ladeve ripartire dal secondo tempo di Lecce. Una buona reazione dopo quello che non si era visto nei primi 45 minuti. Abbiamo avuto la forza di prendere in mano la partita, pareggiare e creare i presupposti per provare a vincerla.ripartire da questo atteggiamento”. Come sta la squadra? Ha recuperato dalle fatiche delle ultime gare?“Stiamo preparando ...