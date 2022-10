Fidanzato segreto di Nikita Pelizon | “ecco chi è” | il video rivelazione

(Di venerdì 21 ottobre 2022) A circa un mese dall’ingresso dinella Casa del GF Vip, finalmente viene a galla l’identità del famosodi cui tutti parlano ma che nessuno aveva ancora visto. A svelarcelo in anteprima è stato il profilo Instagram del settimanale Chi Magazine con uno scoopchi è ildi... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

A circa un mese dall'ingresso di Nikita Pelizon nella Casa del GF Vip , finalmente viene a galla l'identità del famosodi cui tutti parlano ma che nessuno aveva ancora visto. A svelarcelo in anteprima è stato il profilo Instagram del settimanale Chi Magazine con uno scoop video, Ecco chi è il ...... Pascual accetta di tenere la bocca chiusa , e di continuare quindi a stare con lei in gran. dato che Hortensia era rimasta incinta del suo primo, che poi è morto in guerra . ...A circa un mese dall’ingresso di Nikita Pelizon nella Casa del GF Vip, finalmente viene a galla l’identità del famoso fidanzato segreto di cui tutti parlano ma che nessuno aveva ancora visto. A svelar ...Gf Vip 7, ecco chi è il fidanzato segreto di Nikita Pelizon: il video schiacciante. Scoop, news e anticipazioni su gossip, reality e televisione.